أستاذ علوم سياسية: حجم الدمار فى غزة فاق الحرب العالمية الثانية

قال د. محمد كمال، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية، إنه لا أحد يختلف على ضرورة الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، خاصة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، أن ما حدث منذ 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني، لم تشهده أي أمة سواء من عمليات التدمير والقتل، والذي يعد أكبر من الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أنه لا بد من فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية مع العمل على وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم في كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، عبارات قوية في وصف ما يحدث في غزة، والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة، لأن الحرب الإسرائيلية على غزة حرب انتقامية وليس لها أي أغرض أخرى.