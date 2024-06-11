الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية ‏تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.‏

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في «الجيم» ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت، واطمأن خلالها الجهاز الفني على ‏جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق‎.‎