الجامع الأزهر: محفظو القرآن حجر الزاوية فى العملية التعليمية بالأروقة

عقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع محفظي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، بحضور الشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف، بهدف التأكيد على رسالة الرواق الأزهري في نشر رسالته العلمية والدينية على مر العصور تجاه الشعب والأمة الإسلامية كافة.

وأكد مدير الجامع الأزهر، أن الرواق الأزهري هو الملاذ الآمن لطالبي العلوم الشرعية والملجأ للحريصين على معرفة أمور دينهم ودنياهم، مشددا على ضرورة التزام المحفظين بالزي الأزهري الذي يعتبر رمزًا للاحترام في المجتمع، ويعكس هوية الفرد وانتماءه لمؤسسة الأزهر بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر.

ولفت عودة إلى ضرورة الالتزام بمنهج التدريس وحفظ القرآن الكريم الذي حددته الإدارة العامة للجامع الأزهر، مع التأكيد على التحفيظ بطريقة المصحف المعلم، ومراعاة التشكيل وضبط الحروف وجميع الأحكام التجويدية عند تلاوة القرآن الكريم، موضحًا أن محفظ القرآن الكريم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، كما استمع إلى بعض مقترحات المحفظين للارتقاء بتجربة التعليم بالرواق الأزهري.