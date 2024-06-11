تدريبات خاصة لثلاثي حراس الزمالك استعداداً لمواجهة سيراميكا

أدى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وشارك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في التقسيمة الفنية للفريق ، بحيث يشارك حارسان في التقسيمة بينما يؤدي الثالث تدريبات منفردة تحت قيادة لويس فيسنتي، من أجل تجهيز الجميع للمشاركة في أي وقت.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات دوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة ومتابعي ومحبي الزمالك بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (2026)، وتأهب جميع أندية دوري نايل، لاستئناف المسابقة المحلية، منتصف شهر يونيو الجاري.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر، بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

يسبق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.