لتجاهلها إدانة انتهاكات الاحتلال.. "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يُدين ازدواجية المعايير الدنماركية

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، المعايير المزدوجة للدنمارك في إنكارها الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان، إن حكومة الدنمارك تجاهلت عريضة شعبية وقعها 53188 دنماركيًا لمطالبة حكومتهم باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية بالاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والعمل على منعها.

وتابع: "العريضة الشعبية تنص على أن الدنمارك ملزمة بمنع الإبادة الجماعية، لكنها حصلت على دعم 12 فقط من أصل 106 أعضاء في البرلمان الدنماركي".

كما أشار إلى انه في نوفمبر 2023 حين كان قطاع غزة يتعرض بالفعل لقصف إسرائيلي مكثف، اختارت الدنمارك التدخل في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي لمكافحة الإبادة الجماعية.

وتدخلت الدنمارك عام 2022 في قضية أمام محكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وذكرت صراحة حينها أن منع الإبادة الجماعية أمر يتعلق بالمجتمع الدولي ككل.

ودعا المرصد، الحكومة الدنماركية إلى إعادة النظر في موقفها المتجاهل للعريضة الشعبية لمواطنيها والاستماع إلى إرادتهم، والاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.

واختتم البيان:" جميع الدول المتواطئة فيما يمكن اعتباره بشكل معقول إبادة جماعية في غزة عبر الدعم المالي وتسليم الأسلحة أو الحماية الدبلوماسية للجناة من المساءلة مثل الدنمارك، يجب أن تخضع للمساءلة وتقديم التعويضات بما يتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي لحق بالفلسطينيين".