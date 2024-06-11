الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق كرنفال مهرجان الأسرات الجامعية تحت شعار "ليكن نور"

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

أعلنت  اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إطلاق  كرنڤال افتتاح مهرجان الأسرات الجامعية تحت شعار (ليكن نور 2024)، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثامنة مساءًا، بمدرسة رمسيس كوليدج - غمرة.

يأتي هذا الكرنفال تحت رعاية وحضور الآباء الأحبار الأجلاء نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، ونيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشخصيات العامة، الفنية والإعلامية والرياضية..

يتضمن الكرنفال الشبابي عدد من لكلمات الروحية مع لفيف من الأباء الأساقفة  بالإضافة إلى العروض الفنية المتنوعة لمواهب شباب الأسرات الجامعية  من عروض كورالات ومسارح متنوعة، بجانب مجموعة من  الألعاب (INFLATABLE GAMES).

كما يشمل الكرنفال الشبابي مسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) وجوائز قيمة للفائزين، معارض المنتجات اليدوية والاكسسوارات ومنتجات أخري متنوعة.

مهرجان الأسرات الجامعية اللجنة المنظمه الكنيسة القبطية ليكن نور الانبا موسي

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