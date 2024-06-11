رئيس المجلس الأوروبي: مصر لاعب أساسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، على دور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال رئيس المجلس - في تغريدة على حسابه على منصة (إكس) - "إن مصر لاعب أساسي في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وفي تقديم المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الرامية إلى وضع نهاية فورية لهذه الأزمة وضمان حماية جميع المدنيين، وسنواصل العمل معكم ومع جميع الشركاء الرئيسيين من أجل حل الدولتين".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في سابق اليوم برئيس المجلس الأوروبي، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالبحر الميت في الأردن.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخرًا، مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبان.