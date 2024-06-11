الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. إنتر ميلان يعلن تجديد عقد نيكولو باريلا حتى 2029

نيكولو باريلا
نيكولو باريلا

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد لاعبه الذي يشغل مركز خط الوسط نيكولو باريلا، حتى صيف 2029.

وكان باريلا البالغ من العمر 27 عامًا، يرتبط بعقد مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي حتى 30 يونيو 2026.

ونشر نادي إنتر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب نيكولو باريلا: لاعب خط الوسط المولود عام 1997 سيبقى مع النيرازوري حتى 30 يونيو 2029".

وانتقل باريلا إلى إنتر صيف عام 2019 على سبيل الإعارة قادمًا من كالياري، ثم انتقال نهائي صيف 2020 مقابل 32.5 مليون يورو.

وتُوج باريلا رفقة إنتر ببطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين، إضافة لكأس السوبر الإيطالي 3 مرات، كما تأهل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال اوروبا ونائي الدوري الأوروبي.

وشارك باريلا مع إنتر في 235 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 22 هدفًا إضافة لصناعة 51 آخرين.

ومع منتخب إيطاليا لعب باريلا 53 مباراة وسجل 9 أهداف وتُوج معهم ببطولة يورو 2020 على حساب إنجلترا.

ويستعد باريلا حاليًا رفقة منتخب إيطاليا للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ومن المتوقع أن يعلن إنتر عن تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق معه.

إنتر نيكولو باريلا باريلا انتر ميلان الدورى الايطالى

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