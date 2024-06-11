الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: كلمة السيسي في مؤتمر الإغانة الإنسانية لغزة وضعت المجتمع أمام مسئولياته

نجلاء العسيلي
نجلاء العسيلي

أشادت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بكلمة الرئيس السيسي، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه الأردن بالبحر الميت ويهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت العسيلي، في بيان الثلاثاء، إن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص حرب الابادة التى يشنها جيش الاحتلال بقطاع غزة، لافتة الي أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي داعم بلا حدود للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيراة بدور مصر المحوري والرئيسي في أي مبادرات أو مفاوضات بشأن حل القضية الفلسطينية.

وطالبت عضو مجلس النواب ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

ودعت عضو امانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة والمطالبة بضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن مصر عامل رئيسي لنصرة القضية الفلسطينية ولم ولن تتوانى عن دعم القضية وتعتبرها صلب قضايا المنطقة.

نجلاء العسيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاق النار غزة المجتمع الدولي جهود الإغاثة الإنسانية

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