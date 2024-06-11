الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ تمويل: تفاهمات كثيرة بين مصر ودول بريكس لتنفيذ مشروعات واستثمارات

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إنه منذ انضمام مصر لمجموعة بريكس هناك تواصل وتفاعل كبير بين العشر دول الأعضاء وممثلهم بنك التنمية الآسيوى ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمات كثيرة حول عدد من المشروعات والاستثمارات.

وأضاف بدرة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحدث الأبرز هو الاهتمام بالتعاون مع مصر وإبراز التعاون، وبيكون فى مشروعات كبيرة مثل المياه والصرف والكهرباء وإنشاء الطرق، مؤكدا أن هناك تفهما بين مصر ومجموعة بريكس أن تشهد هذا الحدث بنك التنمية.

وأوضح أن من أهم مشروعات بنك التنمية الدولى المشروعات التنموية الكبيرة التى تحقق أهداف الدولة، ومن مميزاته ليس له أى شروط سياسية نهائية، ويبحث دائما عن تقديم تسهيلات لسرعة أطر التنفيذ.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن بنك التنمية يخدم الدولة بتوسيع حجم النشاط وزيادة القدرة الإنمائية، وهذا من أساسيات البنك منذ عام 2015.

الحياة اليوم قناة الحياة مصر مجموعة بريكس دول الأعضاء المشروعات

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