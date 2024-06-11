الفرصة الأخيرة لـ"سوناك" للفوز بالانتخابات القادمة.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في لندن، إن استطلاعات الرأي طوال الأشهر الماضية تشير إلى أن حزب العمال في طريقه لتحقيق انتصار كاسح وحزب المحافظين إلى خسارة محسومة.

وأضاف "بشير"، أنه وصف اليوم بأنه الفرصة الأخيرة لأنه اليوم الذي أعلن فيه حزب المحافظين عن برنامجه الانتخابي للسنوات المقبلة، ويتكون من 46 صفحة، وهذا هو الحدث الأهم انتخابيًا.

ولفت إلى أن العمود الفقري للبرنامج الانتخابي لحزب المحافظين تحدث عن الاقتصاد وقضية الضرائب؛ حيث تحدث ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، كثيرًا عن موضوع الضرائب؛ وتعهد بتنفيذ تخفيضات ضريبية أعلن عن بعضها خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي.