المبعوث الأمريكى لليمن: مستمرون فى محادثات تحقيق التسوية السياسية المستدامة

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن جهوده ستستمر لعقد اجتماع بين الأطراف لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد ووقف إطلاق النار وإطلاق محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لصالح الشعب اليمني.

الحرب في اليمن



وتابع المبعوث الأمريكي في تصريحات له، أن عمال الإغاثة محايدون في الصراع. يجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يخدمونهم. قلبي مع أسر الموظفين المحتجزين الذين يخشون على سلامة أحبائهم بدلًا من الاحتفال بعيد الأضحى معهم.



وسبق وقال غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في مايو، إن الأطراف المتحاربة وافقت على عدد من الالتزامات في ديسمبر، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. ومع ذلك، حذر من أن إعلان أنصار الله عن نيتها لتوسيع نطاق هجماتها على السفن في البحر الأحمر يعد "استفزازًا مثيرًا للقلق في وضع متقلب بالفعل".

الوضع في اليمن



ووفقًا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، لا يزال هناك 4.5 مليون نازح داخليًا في جميع أنحاء البلاد، وقد اضطر عدد كبير منهم إلى النزوح عدة مرات على مدى أكثر من تسع سنوات من الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.