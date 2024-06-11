دعوة لوقف فوري لإطلاق النار.. البيان الختامي لمؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة

دعا بيان مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

واضاف البيان في ختام فعاليات مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، داعيًا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لـ"رويترز".

الامم المتحدة توافق على قرار وقف اطلاق النار

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تأييد مسؤولي حماس لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هو “علامة أمل”، لكن قيادة الحركة في غزة بحاجة إلى التوقيع على الاتفاق.

وقال بلينكن، الموجود في إسرائيل في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ بدء الحرب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أكد التزامه” بخطة وقف إطلاق النار التي حددتها الولايات المتحدة، على الرغم من عدم قبولها رسميًا من قبل الولايات المتحدة.