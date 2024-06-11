"الدستور" يرصد استعدادات استقبال عيد الأضحى: جاهزية تامة فى كل المؤسسات

تواصل أجهزة الدولة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت رفع حالة الطوارئ بين عامليها إلى القصوى، خاصة في المؤسسات التى ترتبط مباشرًة باحتفالات المواطنين خلال العيد، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصحة والتموين والتضامن.

وتتضمن هذه الاستعدادات تنفيذ خطة تأمين طبى شاملة، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية فى كل المستشفيات، والرقابة على مختلف السلع الغذائية، على رأسها اللحوم، مع العمل على توفيرها بالكميات المطلوبة، وغيرها الكثير مما نستعرضه فى السطور التالية.

الصحة: طوارئ فى المستشفيات.. والدفع بـ2336 سيارة إسعاف

أعدت وزارة الصحة والسكان خطة شاملة للتأمين الطبى خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، تتضمن 4 محاور أساسية، هى: الوقاية والخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة والعاجلة، إلى جانب متابعة وتقييم الخطة، مؤكدة الانعقاد الدائم لغرفة الأزمات المركزية بالوزارة، لمتابعة تنفيذ الخطة، ورصد أى تقصير فى مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتداركه على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم توجيه القطاع الوقائى بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، وشن حملات مكثفة عليها، خاصة منشآت تداول اللحوم ومصنعاتها، كخطوة استباقية وقائية لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، خلال عيد الأضحى، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية.

وأضاف “عبدالغفار”: "جرى أيضًا التشديد على الالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى محلات الجزارة والمحلات العامة، ونقل اللحوم المجمدة، وتكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، ورفع الوعى الصحى للعاملين بتداول الأغذية». وتتضمن الخطة كذلك- والحديث لا يزال لـ«عبدالغفار»- الدفع بـ٢٣٣٦ سيارة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية.

قطاع الأعمال: المصانع تعمل بلا انقطاع.. والفنادق «كاملة العدد»

صرفت شركات قطاع الأعمال العام «منحة عيد الأضحى»، بالتزامن مع عمل الجمعيات الخيرية التابعة لبعض هذه الشركات على تجهيز لحوم الأضاحى، لتوزيعها على المحتاجين، مع استمرار دوريات العمل فى المصانع لعدم توقف الإنتاج.

وأتمت الشركة القابضة للسياحة والفنادق استعداداتها لإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تطوير الفنادق التابعة لها، وسط ارتفاع نسبة الحجوزات بها إلى ١٠٠٪ خلال أيام العيد. وقال ياسر سرور، مدير فندق «رومانس» المملوك لشركة «مصر للسياحة»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة للسياحة والفنادق»: «إجازة عيد الأضحى من المواسم المهمة، ووصلت نسبة الحجوزات فى الإسكندرية وحدها إلى 100٪».

وأضاف وائل حبيب، مدير عام فندق «سفير دهب» المملوك لشركة «مصر للفنادق» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن نسبة حجوزات الفندق مرتفعة للغاية فى موسم عيد الأضحى، الذى يعد من المواسم المهمة للغاية، ويشهد حالة من الإقبال الكبير، لذا تستعد له إدارات الفنادق بشكل خاص.

الطيران المدنى: غرفة عمليات وفرق مدربة لمواجهة أى طارئ

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى عن أن جميع الشركات التابعة للوزارة رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل غرفة عمليات خاصة للمراقبة والتدخل لحل أى طارئ على مدار ٢٤ ساعة.

وقالت المصادر إن رؤساء الشركات يجرون زيارات ميدانية للمنافذ لمتابعة حركة العمل بشكل دورى، سواء بصالات مطار القاهرة الدولى، أو المطارات القائمة بالمدن السياحية، بناءً على تكليفات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، مع التنبيه على مديرى الإدارات ومراقبى العمل بمتابعة حركة السفر والوصول داخل مهابط الطائرات، والتزام العاملين بمواقع العامل.

ومن جهتها، خصصت شركة ميناء القاهرة الجوى فرق عمل مدربة، وجرى توزيعها بالمطارات لحل أى أزمة قد تواجه المسافرين أو القادمين خلال الأيام المقبلة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

التموين لحوم سودانية بـ285 جنيهًا والضأن المجمد بـ335

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف المنافذ والشوادر، بعد التعاقد على ما يقرب من ٣٠ ألف رأس من الماشية الحية، لتذبح بالمجازر المصرية وإتاحتها عبر ١٣٥٠ مجمعًا استهلاكيًا.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف ضخ اللحوم والدواجن فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15 و20٪ مقارنة بمثيلاتها فى السوق المحلية.

وقال إن الوزارة تستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

من جهته، قال العميد محمود السعدنى، العضو التنفيذى بالشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات اللحوم متوافرة وآمنة تمامًا، ويوجد حاليًا فى محجر توشكى ١٠ آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتها بشكل دورى من خلال ٧٥٠٠ رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

وقال إنه يجرى طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح بين ١٥ و٢٠٪، حيث يجرى طرح كيلو اللحوم البلدية بسعر ٣٣٥ جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو اللحوم السودانية ٢٨٥ جنيهًا، والضأن المجمد من أوروجواى ٣٣٥ جنيهًا، والضأن البلدى ٣٦٠ جنيهًا.

الكهرباء: بحث وقف خطة تخفيف الأحمال

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك فى قطاعات الوزارة والشركات التابعة لها.

واجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مع رئيس وأعضاء الشركة القابضة لمناقشة كل الترتيبات الخاصة بفترة العيد؛ لضمان تأمين التغذية الكهربائية لأكثر من ٣٦ مليون مشترك.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، لـ«الدستور»، عن عقد اجتماع، اليوم، بين قيادات وزارتى الكهرباء والبترول لبحث وقف خطة تخفيف الأحمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة

الزراعة: إزالة للتعديات.. سلع بالمنافذ.. ولحوم أضاحى بأسعار مخفضة

كشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلًا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووجه الوزير السيد القصير، فى بيان، أمس، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، بإلغاء الإجازات والراحات، والعمل على مدار الساعة طوال إجازة عيد الأضحى، والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية.

وشدد الوزير على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ أو أعمال تشوين مواد البناء فى المهد، وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمتعدى.

وشملت تكليفات وتوجيهات الوزير متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة، وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد، وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة حول كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل.

على جانب آخر، أكد الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات بالوزارة، أن إدارة الزراعة المحمية التابعة للمحطات تطرح الأضاحى ولحوم العيد والسلع الغذائية فى أكثر من ١٩ منفذًا ثابتًا ومتحركًا، مع المشاركة فى مبادرة «خير مزارعنا فى أهالينا» بتخفيضات تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ من السوق، كما تقدم الإدارة اللحوم البلدية فى منافذها بسعر ٣٠٠ جنيه. وقال «عبدالعال»، لـ«الدستور»، إن الإدارة تبيع الأغنام «وزن قائم» بـ٢٠٠ جنيه للكيلو مقابل ٢٤٠ جنيهًا فى السوق الخارجية، والبقرى بـ١٧٠جنيهًا للكيلو «وزن قائم»، والجاموسى بـ١٥٠ جنيهًا «وزن قائم».

التضامن: تبكير صرف الدعم النقدى.. ومتابعة شكاوى الحجاج

شكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مركزية وربطتها بالغرف الفرعية فى المحافظات. ووجهت الوزيرة نيفين القباج، فرق الطوارئ والإغاثة، لاستقبال أى شكاوى من المواطنين، كما وجهت باستمرار صرف الدعم النقدى لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، الذى بدأ أمس الأول ١٠ يونيو الجارى بدلًا من ١٥ من نفس الشهر، ووجهت بمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية واستقبال التقارير اليومية عنهم، للوقوف على أى مشكلة قد يتعرضون لها،