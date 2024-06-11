الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يرفض المجازفة بـ«فتوح» أمام سيراميكا ويقرر بقاء الجزيرى

أحمد فتوح
أحمد فتوح

رفض البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، المجازفة بلاعبه أحمد فتوح فى مباراة سيراميكا كليوباترا، المقررة الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى وقت سابق، واستدعت خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الأيام الماضية، دون أن يتماثل للشفاء بشكل كامل حتى الآن.

ورغم النقص العددى الذى يواجه الزمالك فى الوقت الحالى رفض «جوميز» المجازفة بـ«فتوح» قبل تماثله للشفاء، حتى لا تتفاقم إصابته، خاصة أن الفريق مقبل على ضغط مباريات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الزمالك بشكل نهائى على بقاء التونسى سيف الدين الجزيرى فى الموسم المقبل، بناءً على طلب البرتغالى «جوميز»، الذى أكد قناعته الكاملة باللاعب، ورفض رحيله عن صفوف الفريق، لكونه أحد أفضل المهاجمين الموجودين حاليًا، ويعد عنصرًا أساسيًا فى التشكيلة ويتم الاعتماد عليه دائمًا، سواء فى التشكيل الأساسى أو كبديل.

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