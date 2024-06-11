الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنيسة ومسجد وملعب وخيام.. محاكاة للتعامل مع الكوارث في دمياط (صور)

دمياط
دمياط

قالت الدكتورة الشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في   دمياط، إنه تم تنفيذ محاكاة عملية للتعامل مع الأزمات والكوارث يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة داخل المحافظة وتوحيد جميع الجهود.

 

واستعرضت الرسم التوضيحى لمعسكر الإيواء والذى اشتمل على منطقة الفحص والتسجيل ومنطقة الأمانات والتأمين والأمن ومنطقة التأمين الصحى وتشمل العيادة الطبية والصيدلة ومنطقة العزل والدعم النفسى والمنطقة الصناعية وتشمل حرف السباكة والنجارة والكهرباء وقد تم التوسع فى الخدمات التعليمية داخل المعسكر حيث ضم فصول ابتدائى وإعدادى وثانوى ومحو أمية وكيدز ايريا وخدمات مقدمة لذوي الإعاقة.

 

كما ضم المعسكر منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات الأهلية الشريك المساند للحكومة فى فترة الكوارث والأزمات، كما ضم المعسكر أيضا مسجدا وكنيسة وملعب ومكتبة ومغسلة وفرن عيش ومطبخ ملحق به مطعم يستوعب ٥٠ فردا فى المرة الواحدة وشمل كذلك على دورات مياه إلى جانب خزانات المياه الصالحة للشرب وعربات الخدمات المتنقلة وترزى وحلاق.
 

وأعربت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط عن عميق شكرها إلى رئيس الجمهورية لإصداره توجيهات نحو تضافر جهود أجهزة الدولة استعدادا لمواجهة الأزمات  والكوارث.

دمياط أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

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