الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على نصاب يدير كيانًا تعليمًا وهميًا في المعادي

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى  الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" – كارنيهات – إستمارات عضوية – إيصالات إستلام نقدية – طالبات قيد "خالية البيانات" – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن كيان تعليمى النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة منطقة المعادى محافظة القاهرة شهادات دراسية

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