بروفيسور أمريكي يُشيد بجهود الحكومة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم

أشاد البروفيسور الأمريكي سكوت كوبفرمان، بجهود الدولة المصرية لتمكين ذوي الاعاقة معتبرا أن الحكومة وضعت خطة طموحة لمساعدة ذوي الهمم وتمكينهم في المجتمع.

و"كوبفرمان" أستاذ مشارك في جامعة كولورادو كولورادو سبرينغز (UCCS) وباحث فولبرايت في جامعة طوكيو، وهو أيضًا مدير التعاونية الوطنية للإعاقة والتكنولوجيا (NCDT).

إشادة بجهود دعم ذوي الاعاقة



وقال “كوبفرمان” خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، والذي يزور مصر حاليا من أجل بحث زيادة التعاون بين مصر والأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل دعم ذوي الاعاقة.

وتابع أن المجلس القومي لخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر يتعاون مع العديد من الجهات الدولية من بينها الأمم المتحدة كما اعتبر أن الهيئة تقوم بدور فعال في دعم ذوي الاعاقة ومن اصدار القانون المصري الخاص بذوي الاعاقة في 2018 قامت الحكومة بالعديد من الجهود لدعم ذوي الاعاقة كما تم تقديم منح متعددة لمصر لدعم ذوي الاعاقة وتحديدا دخولهم الجامعات كما يتم حاليا دراسة إدخال ذوي الاعاقة في عالم الرياضة بكل فروعها.