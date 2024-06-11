"اتحاد الصناعات" ينظم أول زيارة ميدانية للسفراء الأفارقة للمدينة الصناعية

نظمت لجنة التعاون الأفريقي في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة د.شريف الجبلي، زيارة ميدانية لمدينة 6 أكتوبر الصناعية لعدد من السفراء الأفارقة حيث ضم الوفد سفراء زيمبابوي وموريشيوس ورواندا والقائم بأعمال سفير تشاد، إضافة إلى وزير مفوض من دولتي غانا والكاميرون.

هدفت هذه الزيارة إلى استعراض القدرات الصناعية المصرية وإمكانات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية حيث جاءت تلك الزيارة تماشيا مع الزيارات التي قام بها الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمناطق الصناعية ورعاية من محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد وبمبادرة من لجنة التعاون الافريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي.

وتخللت الزيارة جولة في عدد من المصانع المصرية البارزة في قطاعات الصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية وصناعة الملابس الجاهزة.

قال د.شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية:"إن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرات اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. وقد أتاحت هذه الزيارة للسفراء الأفارقة فرصة لمعاينة قدرات القطاع الصناعي المصري وإمكاناته في تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية".

وأضاف الجبلي: "انه تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في زيادة الصادرات إلى أفريقيا، تأتي أهمية هذه الزيارة لاستعراض قدرات الاقتصاد المصري وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار المتبادل بين مصر ودول القارة الأفريقية"، موضحًا أنها كانت هذه فرصة قيمة للسفراء الأفارقة لرؤية قدرات التصنيع المصرية بأنفسهم. ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى علاقات اقتصادية أقوى وتدفقات استثمارية أكبر بين أفريقيا ومصر خلال السنوات المقبلة.

وأبدى السفراء الأفارقة حماسهم إزاء إمكانات التعاون المتزايد بعد هذه الزيارة المفيدة. حيث تُعد مثل هذه المبادرات أمرًا حاسمًا في تعزيز التجارة والاستثمار البيني الأفريقي في ظل استمرار تطور القاعدة الصناعية للقارة مرحبين بزيارات أخري للإطلاع علي أرض الواقع بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي المصري.