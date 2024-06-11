الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير جمال بيومي: أمريكا زرعت إسرائيل لاستنزاف القوى العربية (فيديو)

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أعقد المواقف في الوقت الحالي هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهي ضمن مجموعة من الدول التي زرعت إسرائيل بهدف استنزاف القوى العربية.

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة والأمريكية وإسرائيل صارت لا تقبل حالة الدمار والقتل بدم بارد للأبرياء والأطفال والنساء في الأراضي الفلسطينية، لذلك، نجد دائما صوتا أمريكا منافقا يناشد بوقف إطلاق النار.

ومن جهة أخرى يرسلون حقيبة قدرها 14.5 ونصف مليون دولار لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إمدادهم بقوات أمريكية لمساعدة إسرائيلي في الحرب على الفلسطينيين.

دولار الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي اكسترا نيوز الولايات المتحدة والأمريكية الفلسطينيين

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