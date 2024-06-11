تقرير فرنسى يكشف التشخيص النهائى لإصابة مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصيب مصطفى محمد خلال مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الرابعة من التصفيات، مما دفع بتبديله في الدقيقة 18 بزميله أحمد أمين أوفا.

وأوضح الطبيب الخاص بالمنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن مصطفى تعرض لإصابة في أربطة الركبة، في حين أكد نادي نانت أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد مدى إصابته.

ووفقًا لشبكة "Ouest France" الفرنسية، جاءت نتائج الفحوصات مطمئنة بخصوص إصابة مصطفى محمد.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات أظهرت أن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وسيتخذ فترة راحة لمدة 10 أيام فقط للتعافي، بعد أن أثيرت مخاوف بشأن إمكانية إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يُذكر أن مصطفى محمد، البالغ من العمر 26 عامًا، هو أحد المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب المصري الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 كأحد اللاعبين فوق السن المسموح بها (23 عامًا)، وهو أيضًا مرشح للرحيل عن ناديه نانت بسبب توتر العلاقة بينه وبين المسئولين والمدرب.