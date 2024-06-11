الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير فرنسى يكشف التشخيص النهائى لإصابة مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصيب مصطفى محمد خلال مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الرابعة من التصفيات، مما دفع بتبديله في الدقيقة 18 بزميله أحمد أمين أوفا.

وأوضح الطبيب الخاص بالمنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن مصطفى تعرض لإصابة في أربطة الركبة، في حين أكد نادي نانت أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد مدى إصابته.

ووفقًا لشبكة "Ouest France" الفرنسية، جاءت نتائج الفحوصات مطمئنة بخصوص إصابة مصطفى محمد.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات أظهرت أن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وسيتخذ فترة راحة لمدة 10 أيام فقط للتعافي، بعد أن أثيرت مخاوف بشأن إمكانية إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يُذكر أن مصطفى محمد، البالغ من العمر 26 عامًا، هو أحد المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب المصري الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 كأحد اللاعبين فوق السن المسموح بها (23 عامًا)، وهو أيضًا مرشح للرحيل عن ناديه نانت بسبب توتر العلاقة بينه وبين المسئولين والمدرب.

مصطفى محمد نانت منتخب مصر مصر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

مواد متعلقة

«خماسية اليابان» تطيح بـ كوبر من تدريب منتخب سوريا

روبرت ليفاندوفسكى يغيب عن مباراة بولندا الأولى فى يورو 2024

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

صلاح وتريزيجيه يتصدران ترتيب هدافي تصفيات المونديال

لاعب الزمالك يسجل.. منتخب الجزائر يهزم أوغندا فى تصفيات المونديال

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

رسميًا.. نيوم السعودى يتعاقد مع رومارينيو قادمًا من الاتحاد

السنغال تهزم موريتانيا في تصفيات المونديال.. وتعادل في مجموعة مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

مساعد وزير الداخلية للإعلام يودع أسر الشهداء المتجهين لأداء الحج

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إداراة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة