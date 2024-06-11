وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة اعتماد حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية

قال أيمن الصفدي, وزير خارجية الأردن، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة أكد على ضرورة إنهاء المعاناة بقطاع غزة، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل بقطاع غزة خرق للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

وشدد وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على ضرورة اعتماد حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية لتعيش المنطقة في أمن واستقرار.

ونوه “الصفدي” بأنه لا يمكن استبعاد أو استبدال وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، والمسئولية الكبرى في قطاع غزة على القوة القائمة بالاحتلال وعليها وقف هذا العدوان.

وأشار إلى احتمال توسع الحرب، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته، مضيفًا أن مصر والأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة، يقومون بدورهم تجاه قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لوقف العدوان على قطاع غزة.