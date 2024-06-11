قبل العيد.. ضبط صفقة مخدرات بـ415 مليون جنيه في القليوبية والإسماعيلية

وجهت وزارة الداخلية ضربة حاسمة لتجار المخدرات حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بالقليوبية والإسماعيلية قدرت قيمتها المالية بنحو 415 مليون جنيه قبل ترويجها في عيد الأضحى.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة، بالاشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد"، وإعادة تدوير الحشيش لمضاعفة كمياته والاتجار بعقارى (الكبتاجون – الترامادول) بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد والقصاصين بالإسماعيلية وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش زنة 100 كيلو جرام – 6.550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" و750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 415 مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.