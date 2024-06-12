قبل عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والفتة ، أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى 2024 وتتابع الكثير من ربات البيوت الوصفات الخاصة باللحوم والأطعمة المختلفة حتى يقومن بتقديمها لاسرهن على السفرة خلال الاحتفال بالعيد.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والفتة

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل اكلات مختلفة باللحمة بكافة أشكالها وأنواعها، لذلك نوضح لكم طرق مختلفة لعمل الفتة والرقاق.

نقدم لكم طرق عمل الفتة بأشهر الوصفات الشهية لتتمكنى من تقديم الأطباق المميزة لأهلك وأسرتك فى احتفالات عيد الأضحى.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

مقادير الفتة:

لحم مكعبات مسلوق.

مرقة.

الأرز: ٢ كوب الارز.

الثوم: رأس ثوم كبيرة مفرومة.

الخل: ربع كوب خل.

عيش بلدي.

الزبدة: 3 ملاعق كبيرة.

السمنة: 2 ملعقة كبيرة.

عصير طماطم: 1 لتر.

ملح.

الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى:

قومي بتسييح الزبدة ثم شوحي فيها الثوم على نار هادئة ثم ضعي عليه الخل ثم المرقة وتترك حتى تغلي جيدا.

الخطوة الثانية:

قومي بتقليب السمن مع الزبدة ثم يحمر فيه العيش المقطع مربعات ثم يسقى بصوص الثوم مع مرقة سلق اللحمة

الخطوة الثالثة:

قومي بتحمير الثوم المفروم فى إناء بها زيت أو سمنة ساخنة وضيفي عصير الطماطم ويترك حتى يتسبك مع ملح وفلفل أسود وريحان طازج مفروم

الخطوة الرابعة

قومي بوضع العيش البلدي المحمص المشرب بالمرقة فى طبق التقديم وصوص الخل وعليه اللحمة بعد تحميره في الزبدة والأرز الأبيض وصوص الطماطم بالريحان ويقدم ساخنا.

طريقة عمل فتة الموزة

مقادير فتة الموزة:

لحمة موز مسلوقة.

مرقة السلق.

السمنة: 4 ملعقة كبيرة سمنة.

الارز: 4 أكواب أرز.

عيش محمص.

الثوم: 7 فصوص ثوم مهروس.

الخل: ربع كوب خل.

الليمون: ربع كوب ليمون.

الصلصة.

الصلصة: 6 ملعقة كبيرة صلصة

كزبرة جافة.

بقدونس مفروم.

2 مكعب مرقة.

طريقة عمل فتة الموزة

الخطوة الأولى:

في حلة على نار هادئة ضعي السمنة مع المستكة ثم فلفلي الارز ثم اسكبي المرقة حتى تغطي الأرز ثم يترك حتى ينضج على نار هادئة.

الخطوة الثانية:

افرمي الثوم مع الفلفل الحار والكزبرة الجافة وعصير ليمون.

- في حلة على النار سيحي السمنة مع مستكة ثم ثوم مفروم ومرقة وليمون وخل ويترك حتى يغلي ثم توضع سمنة مع صلصة حمراء وثوم مفروم في حلة اخرى.

الخطوة الثالثة:

ضعى مرقة وقليلا من الخل وملح وفلفل ثم تدهن الموزة بالسمنة وتدخل الفرن لتحمر، ضعي العيش المحمص في طبق التقديم وعليه الصوص الأبيض.

الخطوة الرابعة:

ضعي الارز ثم تصب الصلصة الحمراء ثم الصلصة الحارة ثم توضع الموزة المحمرة وعليها صلصة حارة وتقدم فتة الموزة ساخنة.

طريقة عمل الفتة المصرية

مقادير الفتة المصرية:

خبز بلدى.

لحمة مسلوقة.

أرز.

مرقة لحمة.

زبدة.

ملح

فلفل أسود.

عصير طماطم.

خل.

زيت.

ثوم.

طريقة عمل صلصلة الفتة

الخطوة الأولى:

في طاسة على النار ضعى قليل من الزيت وشوحي فيها الثوم المفروم وقلبيها قليلا ثم ضعى كمية متوسطة من الخل ثم عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم المعلبة.

الخطوة الثانية:

اتركى الصلصة حتى تتسيبك لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة تقريبا على النار مع الاستمرار فى التقليب.

الخطوة الثالثة:

حمري قطع الخبز فى الزبدة مع الثوم والخل.

الخطوة الرابعة:

فى حلة بها الزبدة على النار شوحى الثوم ثم ضيفى عصير الطماطم واتركيه حتى يتسبك ثم ضيفى قطع اللحمة المسلوقة.

الخطوة الخامسة:

رصى الأرز والخبز المحمر والصلصة واللحمة فى بايركس وغطى الفتة بورق ألومنيوم وادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج ثم تقدم.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

الرقاق: ٢ لفة من الرقاق الطرى.

اللحمة المفرومة: نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة.

المرقة: 1 كوب مرقة لحمة.

الزبدة: 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

المستكة: 5 فصوص مستكة.

ورق اللورا: 7 ورقات لورا.

الحبهان: 7 فصوص حبهان.

القرفة: ملعقة صغيرة من القرفة.

جوزة الطيب: ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

السبع بهارات: ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

الثوم: 7 فصوص ثوم مفروم.

البصل: 1 كوب بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

سمن.

علبة قشطة.

طريقة تحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة

الخطوة الأولى:

في طاسة بها سمنة على النار نقوم بتشويح البصل في الزبدة جيدا مع الملح والفلفل أسود وجوزة الطيب والبهارات وقرفة ومستكة وورق لورا وحبهان وثوم.

الخطوة الثانية:

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ويترك حتى يعصج تماما.

الخطوة الثالثة:

نقوم بدهن صينية الفرن بسمنة ثم نضع عليها ورقة رقاق بدون ان تبل فى المرقة.

الخطوة الرابعة:

يسقى باقى الرقاق بالمرقة ثم يرص فى صينية الفرن وبين كل ورقة سمنة ثم اللحم والقشطة ثم ضعي باقي كمية الرقاق.

الخطوة الخامسة:

نقوم بتقطيع الرقاق ثم نسكب السمن والمرقة المتبقية والقشطة ثم يدخل الفرن على 200 لمدة نصف ساعة تقريبا.

الخطوة السادسة:

يقدم الرقاق ساخنا مع سلطة خضراء وفراخ محمرة.

مقادير عمل الرقاق الطري

المقادير:

الدقيق: نصف كيلو دقيق.

رشة ملح.

ماء للعجن.

الحشوة:

لحمة معصجة ومتبلة من قبلها بساعتين.

جبنة موتزاريلا.

زيت.

طريقة عمل الرقاق الطرى

الخطوة الأولى:

في وعاء بلاستيكي نقوم بخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء حتى نحصل على عجينة.

الخطوة الثانية:

نترك العجين ليرتاح ثم نقوم بتقسيم العجين لكرات صغيرة ونفردها بالنشابة ونرشها بالدقيق.

الخطوة الثالثة:

نقوم بوضع الرقاق فى طاسة ساخنة على نار هادئة ونقلبه على الجانبين حتى النضج.

الخطوة الرابعة:

نقوم بتغطية الرقاق ليكون طريا.

الخطوة الخامسة:

نقوم بوضع اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق.

الخطوة السادسة:

نقوم بلف الرقاق أو نطبقه ونقلبه فى طاسة مدهونة بالزيت.

الخطوة السابعة:

يقدم الرقاق ساخنا بجانب سلطه خضراء وفراخ محمرة أو لحمة محمرة.