لبنى عسل تشيد بكلمة الرئيس السيسي فى مؤتمر غزة: مهمة جدا وقوية

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن أهم ملف تضعه الدولة المصرية على قائمة أولوياتها وحتى العالم كله منشغل به في الوقت الحالي نتيجة لسوء الأوضاع الإنسانية وهو ملف القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية والمأساة الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل.



وأضافت "عسل"، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن هذا المعنى أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، مؤكدًة أن هذا المؤتمر عُقد تحت رعاية ودعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني والسكرتير العام للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم جهود المجتمع الدولي للإغاثة الانسانية للأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت كلمة مهمة جدا وقوية من حيث النقاط المحددة التي طالب بها الرئيس السيسي للتعامل مع هذه الأزمة، أبرز هذه النقاط هو التأكيد على أهمية الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل رهائن والمحتجزين لدى الجانبين، بجانب إلزام اسرائيل بإنهاء حالة الحصار وتوقف عن استخدام سلاح التجويع والحصار في عقاب أبناء القطاع ودفعهم لتهجير وترك أراضيهم.

وتابعت: "المطلب الثالث هو توفير الدعم والتمويل من قبل المجتمع الدولي لوكالة الأونروا كي تقوم بدورها في مساعدة المدنيين الفلسطينيين والحالة الانسانية الصعبة التي ييعانوا منها، إضافة إلى توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين للقطاع ولأماكن سكنهم".