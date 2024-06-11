الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون في مجال النظافة وإدارة المخلفات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية تكثيف  جهود  توفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها  خاصة أعمال النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة. 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اليوم الثلاثاء مع ممثلي أحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع النظافة والمخلفات الصلبة (شركة نهضة مصر) لبحث سبل التعاون في مجال النظافة وإدارة المخلفات بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة مرسي مطروح. 

مخطط  الجمع

وخلال الاجتماع تم استعرض جهود الشركة ورؤيتها لتنفيذ مراحل إدارة منظومة المخلفات في مدينة مرسى مطروح، بعد إجراء المعاينات خلال الأشهر الماضية  والوقوف على مخطط  الجمع  ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين، والدفن الصحي وتدوير المخلفات وغيرها

رفع وتجميع القمامة

وناقش المحافظ، إمكانيات ومخطط  الشركة  تمهيدا  لاتفاق التعاون بين محافظة مطروح والشركة في مجال رفع وتجميع القمامة وإعادة التدوير،وتشغيل معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة العمل في عدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح،مع التأكيد على حاجة عدد من الشوارع لتكثيف الجهود نظرا للكثافة السكانية والإقبال الكبير من زائري مطروح،و الاستعانة بالعمالة الحالية  مع توفير زى موحد،وتشغيل المعدات واللوادر ومدى الحاجة إليها داخل منظومة العمل،مع أهمية التوعية للمواطنين بتوقيتات ومواقع  تجميع القمامة وتخصيص أفراد عمالة في كل منطقة والتعريف بهم مع احترام تقاليد وخصوصية المجتمع المطروحى،ووفقا لخبرات الشركة في التعامل والتعاون مع عدد من المحافظات، وعدد من الجهات في هذا المجال.

مقترحات التطوير

وخلال اللقاء تم الاتفاق على وضع مقترحات لآلية  التطوير وتحسين الخدمة، بالإضافة إلى مقترح تشغيل مصنع تدوير القمامة  بالكيلو ١٠ شرق مدينة مرسى مطروح، ورؤية الشركة في تشغيله ومدى إمكانية زيادة خطوط التشغيل، لاستيعاب حجم تجميع القمامة والمخلفات وأعمال النظافة بالمدينة والمتوقع العمل بخط التدوير  بنحو ٢٥ طن / الساعة  بكميات يوميا تصل إلى  ٥٠٠ طن  مما يخفف من كمية القمامة المجمعة، مع تحويل باقي  المخلفات إلى المدفن الصحى بالكيلو ٣٠ طريق سيوة.

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محافظ مطروح أعمال النظافة الحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى الشكل الحضاري والسياحي مطروح

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