عبد المجيد: شلاتين للثروة المعدنية تدعم الاقتصاد الوطني بمشاريع جديدة

عقدت، الثلاثاء، شركة شلاتين للثروة المعدنية جمعيتها العامة السنوية لعام 2023 تحت رئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال هذا الاجتماع، ألقى الجيولوجي عبد المجيد محمد عبد المجيد، نائب رئيس الشركة، كلمة شاملة تناول فيها العديد من الموضوعات الحيوية التي تشمل الإنجازات الراهنة والخطط المستقبلية للشركة، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو والتطور في قطاع التعدين، وهو ما يعد أحد الروافد الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني المصري.

مشاريع جديدة لإنتاج الذهب

وخلال الجمعية تمت الإشادة بالبرنامج الحكومي لتحديث وتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، الذي بدأ يؤتي ثماره وينعكس إيجابًا على تطور أنشطة شركة شلاتين.

حماطة والبرامية

واستعرض د.عبد المجيد بالتفصيل الأنشطة القائمة والمشاريع تحت التنفيذ، والتي تضمنت المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2023 لاستكشاف مناطق فاطيري، عنود، حنجلية وأم عود، البرامية، وحماطة كما تطرق إلى المشاريع المستقبلية مثل إنشاء المجمع الصناعي وتطوير مباني إدارية ومعملية في مدينة الشلاتين.

مجمع التعدين الصناعي

وتشمل الأنشطة القائمة مجالات الاستكشاف، الإنتاج، والتطوير المؤسسي، وبالنسبة للأنشطة تحت التنفيذ، تتضمن المجمع الصناعي، الذي من المتوقع أن يعزز بنية الشركة الإنتاجية، وكذلك مبادرات التنمية المستدامة التي تعكس التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

مصانع لإنتاج الذهب

كما أوضح د.عبد المجيد أن الرؤية المستقبلية للشركة تتمثل في أن تصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع التعدين، الرسالة المحددة للشركة تتمحور حول مواكبة التطور العالمي في مجال التعدين، بينما الأهداف تشمل إعادة استغلال مناجم الذهب القديمة وإنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج الذهب، إضافة إلى خلق قيمة مضافة من خلال تسويق الخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية.

السلامة والصحة المهنية

وتركز الشركة على القيم الأساسية التي تتمثل في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، النزاهة والشفافية، والمرونة والسرعة في مواجهة التحديات، مع الالتزام بمعايير الجودة الشاملة.

منطقة إيقات

وقال نائب رئيس شلاتين إنه في مجال الاستكشاف وفقًا للكود العالمي، تتعاون الشركة مع خمس شركات عالمية في مناطق امتيازها، منها شركة الثروات والموارد للتعدين التي حققت كشفًا تجاريًا في منطقة إيقات في يوليو 2020.

منطقة جبل علبة

كما تعمل شركة آفاق للتعدين في منطقة غرب جبل علبة، حيث قامت بتقييم مبدئي وتحديد احتياطيات موارد Indicated resources، وتواصل أعمال الحفر الماسي للإعلان عن الاحتياطيات المؤكدة والكشف التجاري.

الاستكشاف الجيوكيميائي

وكذلك شركة المتحدة للتعدين أتمت برنامج الاستكشاف الجيوكيميائي وجمعت نحو 4600 عينة سطحية، وحفرت 24 ترنش بإجمالي أطوال 9 آلاف متر، وجمعت عينات من الترنشات بنحو 4 آلاف عينة، حاليًا، تجهز الشركة لمرحلة الحفر الماسي.

الكوارتز

وفي مجال إنتاج الخامات المختلفة مثل الكوارتز، الفلسبار، الكاولين الرملي، والفوسفات، أعلن عبد المجيد، تطور الإنتاج من 21 ألف طن إلى 65.6 ألف طن خلال الخمس سنوات الماضية هذا النمو يعكس الجهود المستمرة لتطوير الإنتاج وتحسين الأداء.

تطوير قطاع الثروة المعدنية

تأتي هذه الجهود في إطار تأكيد توجيهات وزارة البترول على أهمية الاستفادة من دور تكنولوجيا المعلومات كعنصر استراتيجي في مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية، والتزاماً برؤية الدولة المصرية 2030 لدعم الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية المصرية.

حضر الاجتماع علاء خشب، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ود.شريف الشهاوى رئيس مجلس إدارة شلاتين، بجانب ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين.