خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط طائرة نائب رئيس مالاوي (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، عن تفاصيل حادث سقوط طائرة نائب رئيس مالاوي، الذي أسفر عن وفاة جميع ركابها، موضحًا أن هناك علامات استفهام تحيط بالحادث.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطائرة كانت قد خرجت من العاصمة مالاوي إلى نحو 370 كيلو متر في شمال البلاد، ورغم تحذيرات بسوء حالة الطقس، أصر الطاقم على الإقلاع، وخلال عملية الهبوط، تم إبلاغ الطاقم بتردي الرؤية بسبب الأحوال الجوية السيئة، وتم طلب العودة إلى نقطة الإقلاع.

وفيما يتعلق بعوامل الحادث، أشار "الحلبي" إلى وجود شبهة بين هذا الحادث وحادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني، حيث تأثرت الرحلة بظروف جوية سيئة ووقوعها في منطقة وعرة، كما أن عمليات البحث استغرقت يومًا كاملًا بسبب هذه الظروف.

وتابع: فيما يتعلق بالطائرة نفسها، كانت ألمانية ومزودة بمحركين تم صنعهما في بداية الثمانينات، ومن الممكن أنها لا تحتوي على صندوق أسود، الذي يعد أداة أساسية للتحليل في حالة سقوط الطائرة.

أخيرًا، أوضح "الحلبي" أن الصندوق الأسود يصنع من مواد مصفحة تتحمل أعلى درجات الاصطدام بالأرض والحرائق، وعلى الرغم من ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض الطائرات القديمة قد لا تكون مجهزة بهذا الصندوق.