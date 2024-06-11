مصرفي: استمرار تراجع التضخم يتطلب ترشيد فاتورة الواردات

قال الخبير المصرفي د.هاني ابو الفتوح إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية شهد تراجعًا ملحوظًا في مايو 2024، حيث انخفض إلى 28.1%مقارنة بـ 32.5% في أبريل.

أضاف الخبير المصرفي لـ"الدستور" أن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحبوب واللحوم والمأكولات البحرية والزيوت، ومع ذلك فإن هذا التباطؤ يثير تساؤلات حول استدامته في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

ولفت إلى أن تباطؤ التضخم في مايو يشير إلى وجود فرصة لتحقيق استقرار الأسعار ومع ذلك، يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات فعالة وشاملة من قبل الحكومة، مثل ترشيد فاتورة الواردات ودعم التصدير ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والممارسات الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وألمح إلي أن الآراء تباينت حول مستقبل التضخم في مصر فبينما يرى البعض أن التباطؤ الحالي قد يستمر في ظل استقرار أسعار السلع العالمية وانخفاض تكاليف الإنتاج، يحذر آخرون من أن التضخم قد يرتفع مجددًا نتيجة لعدة عوامل، منها استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

وأظهر أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق.

واستعرض الجهاز التغير السنوي "شهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023" كما يلي سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره "28.9%"، وتأتي التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "15.3%"، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "26.6%"، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "20.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "38.6%"، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "18.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "57.3%" ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "31.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "31.2%"، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة "41.4%".

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره "83.4%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة "83.5%".