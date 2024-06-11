الأمم المتحدة: ضرورة رفع كافة الحواجز أمام تقديم المساعدات لقطاع غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث، توصلنا إلى تقارب خلال المؤتمر لدعم قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة رفع كافة الحواجز أمام تقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأشار "جريفث"، خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة الاستجابة الإنسانية بدولة الأردن، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه كان هناك الكثير من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة بقطاع غزة أكثر من أي نزاع آخر، ويجب اعتماد حل الدولتين كسبيل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.