الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل ستنخفض أسعار أدوية الضغط والسكر بعد عيد الأضحى؟.. "الصيادلة" تكشف

الدواء
الدواء

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن ارتفاع سعر الدولار في مصر أثر بشكل كبير على أسعار بعض أنواع الأدوية في السوق المحلية، موضحًا أن هناك بعض الأدوية قد ارتفعت بسبب تلك الظروف، وخاصة أدوية الضغط والسكر وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة.

وأشار رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أهمية الالتزام بقواعد التصنيع عند إنتاج الأدوية، موضحًا أن مصر تسعى للحصول على اعتماد من منظمة الصحة العالمية لتطبيق هذه القواعد، وأكد أن الدواء المصري يعتبر أحد أرخص الأدوية في العالم.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح "رمزي" أن بعض مستحضرات الدواء قد شهدت ارتفاعًا ومن المتوقع أن ترتفع مجددًا، في حين ستشهد أدوية الضغط والسكر انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

وختم رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة بالقول: "هناك بعض الأدوية لا تزال متاحة بأسعار معقولة، وتحريك أسعار الدواء في بعض الأحيان يمكن أن يكون في مصلحة المواطن".

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