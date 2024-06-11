طارق العريان: أتوقع إنتاج جزء رابع من "ولاد رزق" بمشاركة كريم عبدالعزيز

كشف المخرج طارق العريان كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد “ولاد رزق 3” المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وذلك خلال المؤتمر الصحفي للفيلم المقام الآن بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال العريان إن “ولاد رزق 3” كان تصويره أكثر صعوبة من الأجزاء السابقة، نظرًا لتصويره في أكثر من دولة، لافتُا إلى أن التصوير بالمملكة السعودية كان ممتعًا:"وجدنا حالة دعم شديدة هناك، وكان المسئولين بجانبنا طوال الوقت، وداعمين لنا طوال الوقت في الكثير من المشاهد".

وعن إمكانية استمرار إنتاج أجزاء جديدة من “ولاد رزق” قال إنه من الممكن أن يكون هناك جزء رابع من فيلم ولاد رزق، لافتا الى أنه الى الان لا توجد فكرة معينة حتى وقتنا الحالي.

المؤتمرالصحفي لفيلم ولاد رزق 3

وأشار العريان إلى أنه حال إنتاج جزء رابع من “ولاد رزق” ستكون أحداثه مما انتهى منه الجزء الثالث، معربًا عن سعادته بوجود كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثالث متوقعا أنه سيكون أحد الأبطال الرئيسية في الجزء الرابع من العمل في حال تنفيذة.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويعد "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى، حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر غد الأربعاء.

ويحمل اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

و"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.