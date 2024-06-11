الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق العريان: أتوقع إنتاج جزء رابع من "ولاد رزق" بمشاركة كريم عبدالعزيز

طارق العريان
طارق العريان

كشف المخرج طارق العريان كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد “ولاد رزق 3” المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وذلك خلال المؤتمر الصحفي للفيلم المقام الآن بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال العريان إن “ولاد رزق 3” كان تصويره أكثر صعوبة من الأجزاء السابقة، نظرًا لتصويره في أكثر من دولة، لافتُا إلى أن التصوير بالمملكة السعودية كان ممتعًا:"وجدنا حالة دعم شديدة هناك، وكان المسئولين بجانبنا طوال الوقت، وداعمين لنا طوال الوقت في الكثير من المشاهد".

وعن إمكانية استمرار إنتاج أجزاء جديدة من “ولاد رزق” قال إنه من الممكن أن يكون هناك جزء رابع من فيلم ولاد رزق، لافتا الى أنه الى الان لا توجد فكرة معينة حتى وقتنا الحالي.

المؤتمرالصحفي لفيلم ولاد رزق 3

وأشار العريان إلى أنه حال إنتاج جزء رابع من “ولاد رزق” ستكون أحداثه مما انتهى منه الجزء الثالث، معربًا عن سعادته بوجود كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثالث متوقعا أنه سيكون أحد الأبطال الرئيسية في الجزء الرابع من العمل في حال تنفيذة.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3 

ويعد "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى، حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر  غد الأربعاء.

ويحمل اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

و"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

طارق العريان فيلم ولاد رزق ولاد رزق المؤتمر الصحفي العريان السعودية فيلم ولاد رزق 3 فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

مواد متعلقة

وصول أحمد عز وعمرو يوسف والعريان للمؤتمر الصحفى لـ"ولاد رزق 3"

التجهيزات النهائية للمؤتمر الصحفي لفيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" (صور)

قبل عرضه.. كريم عبدالعزيز ضيف شرف "ولاد رزق 3"

الفن أداة للتغيير الاجتماعى أم مجرد انعكاس للمجتمع؟.. ريهام حجاج تجيب

"جوازة توكسيك" آخر أفلام عيد الأضحى

أحمد فهمي يشارك في "عصابة الماكس"

الليلة.. العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"

رئيس "القومي للسينما" يشارك في افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمكتبة القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله أطلق 80 صاروخا على شمال إسرائيل (فيديو)

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

مقتل قيادى فى حزب الله جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

ما موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة؟.. ضياء رشوان يجيب

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد": كيف احتلوا مكتب وزير الثقافة الإخوانى وبدأوا الاعتصام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة