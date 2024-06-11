هل استعدت الشرطة الفلسطينية لإعادة هيكلة السلطة؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب (فيديو)

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الشرطة الفلسطينية مستعدة تمامًا لإعادة هيكلة السلطة وتصحيح الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلطة الفلسطينية يجب أن توضح موقفها من القدرة على اتخاذ قرارات سريعة لإعادة إعمار غزة، خاصة بعد القصف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أهمية استعادة الروح المعنوية لأبناء غزة الذين يعانون من تداعيات الأحداث.

وأوضح أن الصراع داخل غزة ليس مقتصرًا على حركة حماس وإسرائيل فقط، بل يشمل أيضًا الصراع المدني بين الفلسطينيين، مشيدًا بدور مصر في التوصل لحل في القضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن مصر لا تزال تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.

وفي ختام حديثه، أكد أستاذ العلوم السياسية أن المجتمع الدولي يجب أن يواجه الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن منطق القوة يجب أن يكون الحاكم في هذا السياق.