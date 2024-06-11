الثلاثاء 11 يونيو 2024
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سامح شكري: نطالب بحل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إننا نرفض تسوية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

التهجير القسري لشعب فلسطين

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة “الاستجابة الإنسانية المذاع عبر فضائية ”القاهرة الإخبارية"،:" نطالب بحل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

الصراع في المنطقة

وأضاف في حديثه، أن التجارب على مدى السبع قرون الماضية تؤكد استمرار الحرب والصراع والتوتر في المنطقة طالما أنه لن يكون هناك حل جذري ونهائي لهذه القضية.

شكرى سامح شكري الخارجية المصرية القاهرة الإخبارية الاستجابة الانسانية

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