الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها الخميس.. و"الأرصاد" تعلن موعد انكسارها

شدة الحرارة - صورة
شدة الحرارة - صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة تدريجيًا ابتداءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتعرض مصر خلال الأيام المُقبلة لموجة شديدة الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وسيطرة مرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي بدوره يعمل على حبس الحرارة على سطح الأرض، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

 

ارتفاع الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة تكون يوم الخميس 13 يونيو، وتستمر الموجة حتى يوم السبت 15 يونيو، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو  مشمسا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ، نتيجة ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين متواصلين.

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى السبت المقبل

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

القبة الحرارية القوية

وكشفت هيئة الأرصاد أنًّه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تشهد البلاد إرتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذا الرتفاع المؤقت إلى تمركز ما يسمى بـ"القبة الحرارية القوية" التي ضربت بعض دول أوروبا وتحلّق في الوقت الحالي بسماء عدد من المناطق في الغرب  الأمريكي، والتي شهدت ارتفاعات قوية وعنيفة في درجات الحرارة.

 

ووفقًا لتوقعات "الأرصاد"، تشهد محافظات الدلتا والقاهرة، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة  تصل إلى 47 درجة في الظل، و53 درجة تحت أشعة الشمس المباشرة.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء حالة الطقس حالة الطقس غدا القبة الحرارية ارتفاع الحرارة الأرصاد هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى السبت المقبل

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

مساعد وزير الداخلية للإعلام يودع أسر الشهداء المتجهين لأداء الحج

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إداراة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة