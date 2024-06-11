موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها الخميس.. و"الأرصاد" تعلن موعد انكسارها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة تدريجيًا ابتداءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتعرض مصر خلال الأيام المُقبلة لموجة شديدة الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وسيطرة مرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي بدوره يعمل على حبس الحرارة على سطح الأرض، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة تكون يوم الخميس 13 يونيو، وتستمر الموجة حتى يوم السبت 15 يونيو، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ، نتيجة ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين متواصلين.

القبة الحرارية القوية

وكشفت هيئة الأرصاد أنًّه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تشهد البلاد إرتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذا الرتفاع المؤقت إلى تمركز ما يسمى بـ"القبة الحرارية القوية" التي ضربت بعض دول أوروبا وتحلّق في الوقت الحالي بسماء عدد من المناطق في الغرب الأمريكي، والتي شهدت ارتفاعات قوية وعنيفة في درجات الحرارة.

ووفقًا لتوقعات "الأرصاد"، تشهد محافظات الدلتا والقاهرة، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة في الظل، و53 درجة تحت أشعة الشمس المباشرة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.