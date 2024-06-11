الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مقدرش يشوف ابنه في العمليات".. وفاة أب حزنا على مرض نجله بالمنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية والتي صدمت الجميع  حزنا، حيث توفي شاب أثناء انتظار دخول نجله لإجراء عملية جراحية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 وسط حالة من الدهشة بين أسرة المتوفي والفريق الطبي بالمستشفى. 


وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات والصفحات بمحافظة المنوفية وبين الأهالي كما نعى شباب قرية طه شبرا الشاب أحمد جمال، ابن القرية والذي توفي أثناء انتظار دخول نجله لدخول عملية جراحية بمستشفى سرطان الأطفال، مؤكدين حسن خلقه وسيرته الطيب.

وأكد نجل عم الشاب المتوفي الدكتور محمد جمال  لموقع لـ" الدستور"، أن الفقيد لم يتحمل النظر لابنه أثناء الدخول لإجراء عملية جراحية داخل مستشفى سرطان الأطفال وتوفي  وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتنتظر أسرته  إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن الجثمان لدفنه بمقابر العائلة. 

 

محافظة المنوفية وفاة شاب إجراء جراحه لنجله مستشفى سرطان الأطفال حزن بالمنوفية على وفاة شاب

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