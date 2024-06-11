الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي أمريكي: صيغة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة "فضفاضة"

ماك شرقاوي
ماك شرقاوي

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، إن صيغة مشروع قرار مجلس الأمن فضفاضة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يرحب بمقترح وقف إطلاق النار ، لكنه لم يحدد آليات تنفيذ هذا القرار.

وأضاف ماك شرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن مشروع القرار لم يصدر وفقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يمكن أن يتم تنفيذه بالقوة إذا رفضت إسرائيل أو تملصت من التزاماتها، أو بدأت في أن تلاوع المجتمع الدولي. 

وأوضح أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة هو حبر على ورق، لكنه محاولة لـ بايدن بأن يوصل رسالة إلى نتنياهو بأن أمريكا يمكنها أن تضغط على إسرائيل كما يمكنها أن تمرر قرارين؛ وهما القرار السابق والقرار الحالي. 

وأشار إلى أن مندوبة إسرائيل قالت إنه لابد من تفكيك قدرات حماس، وهل حماس ستوافق على نزع سلاحها قبل الدخول في حل الدولتين، وقبل الدخول في حل جذري لهذه القضية التي استعصت على الزمن.

 

مشروع قرار قرار مجلس الامن وقف إطلاق النار إطلاق النار على غزة القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة