سياسي أمريكي: صيغة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة "فضفاضة"

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، إن صيغة مشروع قرار مجلس الأمن فضفاضة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يرحب بمقترح وقف إطلاق النار ، لكنه لم يحدد آليات تنفيذ هذا القرار.

وأضاف ماك شرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن مشروع القرار لم يصدر وفقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يمكن أن يتم تنفيذه بالقوة إذا رفضت إسرائيل أو تملصت من التزاماتها، أو بدأت في أن تلاوع المجتمع الدولي.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة هو حبر على ورق، لكنه محاولة لـ بايدن بأن يوصل رسالة إلى نتنياهو بأن أمريكا يمكنها أن تضغط على إسرائيل كما يمكنها أن تمرر قرارين؛ وهما القرار السابق والقرار الحالي.

وأشار إلى أن مندوبة إسرائيل قالت إنه لابد من تفكيك قدرات حماس، وهل حماس ستوافق على نزع سلاحها قبل الدخول في حل الدولتين، وقبل الدخول في حل جذري لهذه القضية التي استعصت على الزمن.