الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع البنك المركزي لتسهيل التحويلات للاستفادة من مبادرة السيارات

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

طمأنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أصحاب الطلبات والحالات المسجلين في التطبيق بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، من المقيمين في دول تعاني من النزاعات وتعذر استكمال إجراءات التحويلات البنكية الخاصة بهم، بأنه يتم التواصل والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإيجاد السبل والطرق الاستثنائية لسهولة عمليات التحويلات بعد إثبات الجدية في طلباتهم، في إطار حرصها على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والتواصل المباشر والمستمر مع أبنائها بمختلف دول العالم.

إجراء التحويلات البنكية

وطالبت السفيرة سها جندي، كافة المصريين المقيمين في تلك الدول التي تعاني النزاعات أو يوجد بها صعوبة في إجراء التحويلات وحتى هذه اللحظة لم يتم البت في أمرهم بالتسجيل عبر الرابط التالي لإقرار الشكل الأمثل والاستثنائي للتعامل معهم بكل حالة على حدة: https://forms.gle/qPvy7KbZux5RP8dz8 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في إطار التنسيق المشترك مع وزارة المالية، فقد تلقت الوزارة ردا على استفساراتها، بأنه تم إدراج هذه الطلبات والحالات على جدول أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء بشأن المبادرة، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية والبنك المركزي لإيجاد آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.

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