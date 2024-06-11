أحمد عز: فيلم ولاد رزق 3 تحدي كبير ودائم في مسيرتي

أعرب أحمد عز عن سعادته الشديدة بخروج فيلمه الجديد ولاد رزق الجزء الثالث الذي يحمل شعار “القاضية” إلى النور والذي يشارك به ضمن منافسة موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وقال “عز” خلال كلمته بـ المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق 3” والمقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس أن العمل بمثابة تحدي دائم من خلال شخصية رضا في العمل، والتي وصفها بالمهمة في حياته والتي لامست قلبه وعقله على مدار سنوات سابقة متمنيا ان يقوم بتطويرة وتقديمه لسنوات مقبلة.

وعبر عز عن امتنانه ببيع تذاكر اسبوع قادم قبل انطلاق عرض العمل في اكثر من دولة عربية، لافتا الى ان العمل سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق 3”

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويعد فيلم "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر غد الأربعاء.

ويحمل "ولاد رزق - القاضية"، وتم تصويره بين السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

موعد عرض فيلم ولاد رزق 3

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 13 يونيو المقبل، ليفتتح الفيلم منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.