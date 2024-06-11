سامح شكرى: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والأردن تجاه الأزمة فى غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سوف يستمر التنسيق الوثيق بين مصر والأردن تجاه الأزمة في غزة.

“الاستجابة الإنسانية”

وأكد سامح شكري، خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة الاستجابة الإنسانية بدولة الأردن، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في غزة غير مسبوق، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الأمن إلزامية، ويجب احترام هذه القواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

حسن تنظيم القمة

وتقدم وزير الخارجية، بخالص الشكر لدولة الأردن على حسن التنظيم وحسن الاستضافة وإتاحة الفرصة للمشاركين بالحديث بشكل تفصيلي.