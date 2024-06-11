أسر شهداء الشرطة: شكرًا للرئيس على "أعظم هدية" وهى حج بيت الله (فيديو)

بدموع الفرح التي غمرت قلوب الحجاج ومشاعر تفيض بالإيمان من أسر الشهداء أثناء مغادرتهم مطار القاهرة لتأدية فريضة الحج، وجه الحجيج رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية حيث كان في وداعهم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات؛ تقديرًا للتضحيات الجليلة لأبنائهم.

وأصدرت وزارة الداخلية فيديو يجسد لحظة الوداع المليئة بالفرح والسعادة، أثناء مغادرة أسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة، متوجهين إلى الأراضي المقدسة، وسط تيسيرات وتسهيلات من جانب رجال الشرطة بطار القاهرة.

ووجهت والدة الشهيد مجند محمود عبدالعزيز، الشكر إلى رئيس الجمهورية؛ لأنه أهداها أغلى هدية في حياتها وهي شرف تأدية فريضة الحج.

فيما عبرت والدة الشهيد أمين شرطة محمد عبده عن بالغ سعادتها بدعم الدولة لها ومنحها هدية فريضة الحج، ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية السيسي ووزارة الداخلية، نظرًا لاهتمام الدولة بهم.

والدة الشهيد مجند عبدالهادي يونس وجهت عظيم الشكر إلى رئيس الجمهورية على تكريمه لكل الشهداء ومنحها هدية كريمة بتأدية فريضة الحج.

فيما وجهت د.رشا محمود زوجة الشهيد العقيد محمد نصارى الشكر لوزارة الداخلية لاهتمامها بأسر الشهداء وأبنائهم، وأنهم نظموا لهم أعظم رحلة وهي زيارة بيت الله الحرام.

وقالت زوجة الشهيد مجند محمد عاطف أحمد إن وزارة الداخلية قدمت تسهيلات وتيسيرات واهتمامًا غير مسبوق إلى أسر الشهداء، ويتصلون بنا في كافة المناسبات ويقومون بدعوتنا دائمًا في العديد من الفعاليات الهامة، وعبرت عن بالغ سعادتها بزيارة بيت الله الحرام.

وأعرب والد الشهيد مجند محمود السيد سامي عن عظيم شكره إلى الرئيس السيسي، ووزارة الداخلية على اهتمامهم بهم موضحًا أنه صاحب جميل كبير علينا.

ومع وصول بعثة حج أسر الشهداء ومصابي الشرطة تسابق ضباط بعثة حج وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطات السعودية نحو إنهاء الإجراءات بمنتهى السرعة، وقاموا بتوزيع الهدايا والشوكولاتة عليهم.