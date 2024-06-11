كريستيان دولا كامبان يؤكد عدم انتهاء العبودية في العالم.. ما القصة؟

يذهب الباحث والأكاديمي كريستيان دولا كمان عبر كتابة "تاريخ العبودية " الصادر عن المر كز القومي للترجمة بترجمة للمترجم والباحث المصري عمرو زكريا إلى أن تناول تاريخ العبودية سمح له بقياس الأهمية الكبري للدور الذي لعبة هذا النظام في تاريخ البشرية رغم الاستخفاف البالغ بهذا الدور والأستهانة به.

هل انتهت العبودية في العالم؟

يشير كامبان، في كتابه والصادر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، إلى أنه على مدى القرون الخمسة الماضية، كانت هناك 3 "نقاط تحول" حاسمة كل منها بطريقته الخاصة بالنسبة البشرية كانت ناجمة مباشرة عن تحولات في مجال العبودية.

وذكر دولا كمان نقاط التحول التي جاءت كالتالي:

نقطة التحول الأولى:دفع غزو الاتراك للبلقان واستيلاؤهم على القسطنيطينية عام 1453 ميلاديا، وقطع الطرق التقليدية التي كان الأوربيون يذهبون عبرها الى شمال لبحر اأسد وشقة بهدف شراء العبيد أقول: دفع كل هذا التجار الغربيين الى تحويل أملهم صوب جنوب الحبر الابيض المتوسط، ثم وبسرعة كبيرة الى افريقيا السوداء.

نقطة التحول الثانية: مواصلة البرتغاليون والاسبان حركة التوسع نحو الجنوب باستكشاف افريقيا ثم أمريكا بعد سنوات

أما نقطة التحول الثالثة:اثبت نظام التجارة الرقيق والمزارع وهمت مهد الراسمالية التجارية والعولمة المستقبلية، أنه مربح للدول الأوروبية وبالتالي مضرا بأفريقيا. والتي افرغت من سكانها.

يذهب دولا كامبان عبر كتابة تاريخ العبودية إلى التشكيك في بعض الأفكار المسبقة التي شاعت عن العبودية على سبيل المثال يشيرإلى ان العبودية لم تكن موجدة دائما، على عكس ما يمكن قراءته في بعض الكتب على سبيل المثال، ولم تكن موجودة في كل مكان.

ويؤكد أن العبودية لعبت دورا أقل أهمية ويكاد يكون معدوما في العديد من المجتمعات البشرية وهي المجتمعات عديمة الجنسية "المتوحشة " في أوقيانوسيا وأمريكا الهندية "

يذهب الى دولا كامبان الى ان العبودية بدأت تصدم الضير الإنساني وتؤلمه، وقد أدينت العبودية في أوروبا فقط في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لأول مرة كانت تصدر على استحياء في مبتدأ الأمر، ولم تأخذ شكلا أكثر تطرقا إلا منذ سنوات 1760، 1770. كان هذا التأخر من جانب الضمير الأوروبي.

وعلى عكس الشائع يؤكد دولا كامبان في كتابه “تاريخ العبودية” والصادر عن المركز القومي للترجمة بالعربية، على ان العبودية لم تتوقف على الوجود في نهاية القرن التاسع عشر، صحيح انها كانت تميل الى الاختفاء وذلك كونها لم تعد مربحة، كانت في طور عملية انقراض طبيعية،وبرغم التدابير المؤيدة لا لغاء هذه التجارة لم تمنعها من مواصلة وجودها سرا بصور جديدة.