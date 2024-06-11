الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكري: انعقاد مؤتمر غزة يأتي في إطار شعور مصر والأردن بالمسؤولية تجاه فلسطين

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن انعقاد مؤتمر “الاستجابة الإنسانية” بدعوة من الملك عبدالله والرئيس عبد الفتاح السيسي وأمين عام الأمم المتحدة يأتي في إطار الشعور بالمسؤولية تجاه الأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث ترفض الأطراف المشاركة من رفض الأحداث الدامية التي تحدث في غزة على أيدي الكيان الصهيوني.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد سامح شكري، خلال إلقاء كلمته في ختام فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: "نشهد توافق دولي واسع فيما يتعلق بضرورة إنهاء العدوان الصهيوني على غزة، وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وتمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى".

“الاستجابة الإنسانية ”

وأضاف: "على إسرائيل احترام القانون الدولي، ويجب أن يتوقف الضمير العالمي إزاء كل هذه الاختراقات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق القانون والمبادئ الدولية".

سامح شكري وزير الخارجية المصري القاهرة الإخبارية الاستجابة الانسانية المجازر البشرية في غزة

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة