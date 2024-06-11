شكري: انعقاد مؤتمر غزة يأتي في إطار شعور مصر والأردن بالمسؤولية تجاه فلسطين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن انعقاد مؤتمر “الاستجابة الإنسانية” بدعوة من الملك عبدالله والرئيس عبد الفتاح السيسي وأمين عام الأمم المتحدة يأتي في إطار الشعور بالمسؤولية تجاه الأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث ترفض الأطراف المشاركة من رفض الأحداث الدامية التي تحدث في غزة على أيدي الكيان الصهيوني.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد سامح شكري، خلال إلقاء كلمته في ختام فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: "نشهد توافق دولي واسع فيما يتعلق بضرورة إنهاء العدوان الصهيوني على غزة، وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وتمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى".

“الاستجابة الإنسانية ”

وأضاف: "على إسرائيل احترام القانون الدولي، ويجب أن يتوقف الضمير العالمي إزاء كل هذه الاختراقات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق القانون والمبادئ الدولية".