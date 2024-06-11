الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمومة والطفولة: 1.8 مليون شاب وفتاة يخضعون لمبادرة المقبلين على الزواج سنويا

الدكتور سمير الدميري
الدكتور سمير الدميري

أكد الدكتور سمير الدميري مدير رعاية الأمومة والطفولة، إجراء متوسط 900 ألف حالة زواج في مصر سنويا بما يعني خضوع 1.8 مليون ألف مواطن للفحص بمبادرة المقبلين على الزواج سنويا، موضحا أن المبادرة فيها ميزة تنافسية وهي إجبارية لإتمام عملية الزواج.

وأضاف سمير الدميري، خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، أنهم يحققوا 100% من مستهدفات الفحص سنويا نظرا لأنه لا يستطيع أي شخص اجراء عقود الزواج إلا بعد الحصول على الشهادة الطبية، مؤكدا أن المبادرة تدرس كل العيوب والأخطاء السابقة وغلق الثغرات على التلاعب.

وتابع: "تخرج الشهادة مؤمنة برقم سري وملناش سلطة توقيف الزيجة ولكن اللي بيحصل بيطلع عندنا نتيجة طبية أول حاجة بنعملها بنثقف الشخص اللي مقبل على الزواج ونوجهه للأماكن اللي يبدأ فيها العلاج ويحصل كل شخص على الشهادة في يده"، مؤكدا أننا نريد الوصول بجيل خالي من الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا.

الأمومة والطفولة الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي الدكتور سمير الدميري رعاية الأمومة والطفولة

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