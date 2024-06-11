وصول أحمد عز وعمرو يوسف والعريان للمؤتمر الصحفى لـ"ولاد رزق 3"

وصل، مساء الثلاثاء، أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، المقام حاليًا، داخل قاعة المؤتمرات بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة؛ للحديث عن الفيلم بشكل كامل.

حضر المؤتمر الصحفي كريم قاسم، عمرو يوسف، أحمد عز، طارق العريان، صلاح الجهيني، وعلي صبحي، وتحدثوا في البداية عن أهمية الإعلام في تغطية العمل.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

يعد فيلم "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، المنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض في مصر غدًا.

يحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

1000312744

1000312741

1000312750