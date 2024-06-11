الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل الانتخابات التشريعية.. زعيم الجمهوريون يدعم تحالفًا مع اليمين المتطرف في فرنسا

ماكرون ومارين لوبان
ماكرون ومارين لوبان

رحبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، بإعلان إيريك سيوتي زعيم الحزب الجمهوري ووصفته بأنه “خيار شجاع” ولكن نظر إليه أعضاء اليمين السائد على أنه خيانة كيم ويلشر في باريس.

جاء ذلك بعد إعلان “سيوتي” أنه سيدعم التحالف مع اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما صدم المعارضين وأعضاء الحزب وألقى بالسياسة الفرنسية في مزيد من الفوضى.

دعم التحالف مع اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعة

 

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لماذا صعد اليمين المتطرف فى انتخابات البرلمان الأوروبى؟


ودافع سيوتي عن قراره الانضمام إلى حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، قائلا إن حزب اليسار، الذي احتل المركز الخامس في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم الأحد، أضعف من أن يتمكن من التغلب على "التهديد الذي يتعرض له الأمة" من المنافسين اليساريين والوسطيين. 

ويمكن للأحزاب أن تقدم مرشحين مشتركين في التصويت، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد هزيمة حلفائه الوسطيين أمام حزب الجبهة الوطنية في نهاية الأسبوع، أو الاتفاق على عدم الوقوف ضد بعضهم البعض.

وقال إيمانويل ماكرون إنه يسعى للفوز بالانتخابات الفرنسية المبكرة وأعتقد أن البلاد لم تكن قط يمينية إلى هذا الحد. إنها تتوقع اليمين، وتتوقع العمل اليميني. لم يعد بإمكاننا الاعتماد على العجز، وعلى التواصل، وعلى شكل من أشكال الجمود الذي قادنا إلى ما نحن عليه الآن”.

وأضاف: "عائلتنا السياسية لا يمكنها الاستمرار في التسوية ودعم الحكومة... لقد ألحق ماكرون الضرر بالبلاد ويجب أن تكون هناك أغلبية أخرى في أقرب وقت ممكن".

فرنسا اليمين امتطر اوروبا الجمهوريون ماري لوبان ماكرون

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