الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة تشيد بكلمة السيسي في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية لغزة"

السيسي
السيسي

أكدت د.حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية كلمة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات اليوم، إن كلمة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة جاءت متوافقة مع التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية والحرب عليها، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي.

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برلمانى عن كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة: "موضوعية وجيدة"

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أوضحت أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفه للتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقياداتها تدعم القضية الفلسطينية دون حدود وترفض التهجير القسري للفلسطينيين لتجنب تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تلتزم بدعم القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا لدفع عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة استنادًا إلى حل الدولتين وبما يتوافق مع القرارات الدولية.

وناشدت حنان دول العالم بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة، مطالبة بضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية على الفور.

النائبة الدكتورة حنان عبده عمار لجنة العلاقات العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

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