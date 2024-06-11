نائبة تشيد بكلمة السيسي في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية لغزة"

أكدت د.حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية كلمة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات اليوم، إن كلمة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة جاءت متوافقة مع التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية والحرب عليها، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي.

أوضحت أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفه للتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقياداتها تدعم القضية الفلسطينية دون حدود وترفض التهجير القسري للفلسطينيين لتجنب تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تلتزم بدعم القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا لدفع عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة استنادًا إلى حل الدولتين وبما يتوافق مع القرارات الدولية.

وناشدت حنان دول العالم بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة، مطالبة بضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية على الفور.