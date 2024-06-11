الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. بروتوكول تعاون بين نقابتي الصحفيين المصرية والفلسطينية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تشهد  نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، توقيع برتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها الفلسطينية، لتقديم الدعم والمساعدة للصحفيين الفلسطينيين القادمين  من غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى ٢٩ ليوم الصحفي، وذلك في الواحدة والنصف ظهرًا.

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ومن المقرر أن يُوقع البرتوكول كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بحضور أعضاء ممثلين عن مجلسي النقابتين.

من جانبه قال خالد البلشي:"لسنا بحاجة إلى بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، فزملائنا في فلسطين هم امتداد لجمعيتنا العمومية، بل هو  برتوكول تآخي لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لزملائنا القادمون من قطاع غزة ".

أضاف:" نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، هم  من صانوا كرامتنا  خلال الأشهر الماضية ومعهم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل مواطن ومقاوم على أرض فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا جميعًا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله".

نقابة الصحفيين الفلسطينية خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ناصر أبو بكر

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