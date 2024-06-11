الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء إسبانيا على هامش مؤتمر غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية هذا النهج في تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. 

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اسبانيا اكسترا نيوز المؤتمر الدولي غزة الأردن

مواد متعلقة

إكرام بدرالدين: الداخل الأمريكى أحد العوامل المؤثرة على الرأى العام حول أزمة فلسطين

أستاذ علوم سياسية: مصر وقفت كتفًا بكتف مع الأشقاء الفلسطينيين لحماية القضية

وزير خارجية باكستان: إسرائيل لم تلتزم بأى قرارات دولية وجرائمها مستمرة فى غزة

الرئيس السيسى يلتقى شارل ميشيل على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

وكالة الأنباء الفرنسية: العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوى المفقودة

قمة مصرية أردنية فلسطينية على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

خبير يوضح أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة بمشاركة الرئيس السيسى

إعلام إسرائيلى: المقترح المطروح يمكّن إسرائيل من إعادة المحتجزين وهزيمة حماس

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة