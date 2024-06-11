الرئيس السيسى يلتقى مع روبرت جلوب رئيس وزراء سلوفينيا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالبحر الميت، مع روبرت جولوب رئيس وزراء سلوفينيا؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء تباحثًا حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ثمّن الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة أن تحذو الدول الأخرى ذات الحذو، ومشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة دون معوقات.